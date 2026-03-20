Focolaio di pertosse nel Sassuolo decimato prima della gara di campionato contro la Juve | cosa sappiamo

Un focolaio di pertosse ha colpito il Sassuolo, che si trova a dover fare i conti con numerosi casi prima della partita di campionato contro la Juventus, prevista per sabato 20 marzo 2026 alle ore 20. La squadra è decimata a causa dell’epidemia, che ha coinvolto diversi giocatori e membri dello staff. La situazione sanitaria sta influenzando la preparazione alla sfida.

Il Sassuolo affronta una situazione sanitaria critica alla vigilia della partita contro la Juventus, in programma sabato 20 marzo 2026 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium. Il club neroverde, infatti, ha ufficializzato attraverso un comunicato stampa la presenza di un caso diagnosticato di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra. I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club, che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi preventiva. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Focolaio di pertosse nel Sassuolo, decimato prima della gara di campionato contro la Juve: cosa sappiamo Articoli correlati Leggi anche: Sassuolo decimato dalla pertosse prima della partita con la Juve: 6 calciatori sono stati isolati Sassuolo Calcio, focolaio di pertosse alla vigilia della gara con la JuventusIl campionato di Serie A si trova a fare i conti con un’emergenza sanitaria del tutto inaspettata che scuote lo spogliatoio neroverde a poche ore da... Tutti gli aggiornamenti su Focolaio di pertosse nel Sassuolo... Temi più discussi: Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della Juve: isolati sei casi nel gruppo squadra; Come va il piano di pace per Gaza; Quando gli allenatori perdono la testa: pioggia di espulsioni, multe e squalifiche; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Grosso sul focolaio di pertosse al Sassuolo: Settimana particolare e difficileLe parole dell'allenatore dei neroverdi alla vigilia della partita di campionato contro la Juve: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it Sassuolo, focolaio di pertosse alla vigilia della gara con la JuventusUn caso accertato e 5 sospetti; i coinvolti isolati da 3 giorni. Il club ha informato la Lega di A ... msn.com