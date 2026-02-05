Il giovane chef colligiano Giuseppe Saporito si prepara a partecipare ai campionati nazionali di cucina. Dopo aver vinto il titolo di Miglior allievo cuoco della Toscana alla Scuola Tessieri di Ponsacco, si sta allenando per l’appuntamento di Rimini il 15 febbraio. Rappresenterà la regione con il suo piatto di baccalà 4.0, che già ha fatto parlare di sé per la sua bontà.

Rappresenterà la Toscana ai Campionati nazionali di cucina, il giovane colligiano Giuseppe Saporito. Fresco del riconoscimento di Miglior allievo cuoco della Toscana alla prestigiosa Scuola Tessieri di Ponsacco, lo studente della quinta A indirizzo Cucina dell’Istituto Alberghiero Bettino Ricasoli di Colle di Val d’Elsa (al centro nella foto insieme con il dirigente scolastico Domenico Biagio Perrotta, a destra, e il docente Domenico Sposato, a sinistra) si appresta a cimentarsi nell’appuntamento di Rimini del 15 febbraio. "Sono felice di partecipare al contest – afferma Giuseppe Saporito – e per me sarà un onore confrontarmi con i coetanei delle altre realtà geografiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Baccalà 4.0" il più Saporito. Il giovane chef colligiano ai campionati nazionali di cucina

Approfondimenti su Giuseppe Saporito

Le atlete di massa, della Luce Academy, si preparano ai campionati nazionali di danza aerea.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giuseppe Saporito

Argomenti discussi: Baccalà 4.0 il più Saporito. Il giovane chef colligiano ai campionati nazionali di cucina.

Baccalà 4.0 il più Saporito. Il giovane chef colligiano ai campionati nazionali di cucinaRappresenterà la Toscana ai Campionati nazionali di cucina, il giovane colligiano Giuseppe Saporito. Fresco del riconoscimento di Miglior allievo cuoco della Toscana alla prestigiosa Scuola Tessieri d ... lanazione.it

Roma Baccalà, 4 giorni con la tradizione gastronomica romanaQuattro giorni di gusto e incontri per celebrare uno dei prodotti più amati della tradizione gastronomica italiana: è quanto proposto, dal 18 al 21 settembre, con Roma Baccalà al Parco Schuster. La ... ansa.it

Alla Frasca Pozzar torna uno dei piatti più attesi e amati: il baccalà! Morbido e saporito, cucinato secondo la ricetta tradizionale per esaltarne la cremosità e il gusto inconfondibile. Non sarebbe lo stesso senza la sua compagna inseparabile: la polenta o facebook