Doha Mboko shock | la giovane Andreeva cade Swiatek lotta e Cocciaretto vola ai quarti

Questa mattina al WTA 1000 di Doha, il torneo ha riservato sorprese e colpi di scena. La giovane Andreeva, considerata una delle stelle emergenti, è caduta sotto i colpi di Mboko, che l’ha battuta in due set. La partita è stata combattuta, ma alla fine è stata la francese a prevalere. Nel frattempo, Swiatek ha rischiato gros, ma è riuscita a salvarsi e a proseguire nel torneo. La giornata si è conclusa con la qualificazione di Cocciaretto ai quarti, che ha dimostrato grande determinazione

Doha Shock: Mboko Stende la Stella Nascente Andreeva, Swiatek Salva il Match. Doha, Qatar – Una giornata di tennis intenso al WTA 1000 del Qatar TotalEnergies Open 2026 ha visto emergere nuove protagoniste e confermare la resilienza delle veterane. Il campo da tennis di Doha ha assistito a una sorprendente vittoria di Victoria Mboko sulla giovane promessa Mirra Andreeva, mentre Iga Swiatek ha evitato una clamorosa eliminazione rimontando contro Daria Kasatkina. Parallelamente, l'azzurra Elisabetta Cocciaretto ha continuato a scrivere la sua storia nel torneo, raggiungendo per la prima volta in carriera i quarti di finale di un evento WTA 1000.

