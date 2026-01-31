Il principe Andrea a quattro zampe su una donna le nuove foto che lo inguaiano Cosa chiedeva Epstein alla sua ex Sarah Ferguson

Il principe Andrea torna al centro delle polemiche dopo la pubblicazione di nuove foto che lo mostrano in pose imbarazzanti. Le immagini fanno parte di un gigantesco archivio di documenti svelati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che raccoglie i nomi di clienti di Jeffrey Epstein. Tra le foto, c’è quella che lo ritrae a quattro zampe su una donna, un’immagine che riaccende le polemiche e i sospetti sul suo coinvolgimento in un caso di abusi. Andrea si trova di nuovo sotto i riflettori, mentre si fanno più chiare le connession

C'è di nuovo lui, il principe Andrea, tra le fotografie dei tre milioni di nuovi file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti relativi ai clienti di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere nel 2019. Alcuni scatti contenuti nei nuovi documenti mostrano Andrew Mountbatten-Windsor, fratello minore di Re Carlo e ormai privo del titolo di principe, inginocchiato a quattro zampe su una donna sdraiata a terra. Le due nuove foto che raffigurano Andrea. In due delle immagini, lo si vede mentre tocca la donna, non identificata e completamente vestita, sulla pancia.

