Cosa sappiamo sulla fuga di Sarah Ferguson dopo le email con Epstein e l'arresto dell'ex marito Andrea

Sarah Ferguson, coinvolta nello scandalo delle email con Jeffrey Epstein, sarebbe fuggita dalla Svizzera verso gli Emirati Arabi. La sua scomparsa avviene in seguito all’arresto dell’ex marito, Andrew, e alle rivelazioni sui contatti con Epstein. Fonti vicine alla ex duchessa confermano che ha lasciato rapidamente il Paese, cercando di evitare le conseguenze delle indagini. La sua destinazione rimane ancora sconosciuta, ma la sua assenza sta attirando l’attenzione dei media.

Dopo l'arresto dell'ex marito, Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re Carlo, e lo scandalo legato alle mail con Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson, sarebbe "in fuga": dalla Svizzera agli Emirati Arabi, ecco dove si nasconderebbe l'ex duchessa di York. Sarah Ferguson ha attirato l'attenzione dopo aver partecipato a eventi pubblici in diverse città europee, spinta dalla volontà di rinnovare la propria immagine. L'ex principe Andrea è stato arrestato oggi a Sandringham, nel giorno del suo 66esimo compleanno, per le sue presunte relazioni con Jeffrey Epstein. Sarah Ferguson, ex moglie e poi ancora convivente dell'ex principe Andrea, continua a restare lontana dai riflettori dopo che la pubblicazione delle email con Jeffrey Epstein ha riacceso l'attenzione. La Volkswagen Polo utilizzata per la fuga è svanita nel nulla. Di lei non si hanno notizie da circa due mesi, e sino ad ora si è speculato su dove si trovassero lei e le figlie della coppia degli ex duchi di York, Eugenia e Beatrice.