Sara Flaherty chi è la moglie di Paolo Vallesi e la proposta di matrimonio in tv

Sara Flaherty è la moglie di Paolo Vallesi. Recentemente, in televisione, Vallesi ha fatto una proposta di matrimonio a Flaherty. Prima di questa relazione, Vallesi ha avuto un lungo legame con Cinzia, madre del suo figlio Francesco. Dopo la fine di quella storia, il cantante ha attraversato un periodo di difficoltà personale.

Dopo la fine del lungo legame con Cinzia, madre del figlio Francesco, Paolo Vallesi ha attraversato un periodo di smarrimento, umano prima che artistico. Ed è proprio in questo momento di grande bisogno che è arrivata la sua compagna. Poche immagini, rarissime apparizioni pubbliche — come quella al Festival di Ischia nel 2020 — ma la costante sensazione che tra i due ci sia un’intesa profonda, costruita nel tempo, lontana dalla logica effimera dei flash che spesso caratterizza i legami dei personaggi più conosciuti del mondo dello spettacolo. Non si sa praticamente nulla della compagna di Paolo Vallesi, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è sempre stata molto riservata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sara Flaherty, chi è la moglie di Paolo Vallesi e la proposta di matrimonio in tv Articoli correlati Chi è Timofej Andrijashenko: la Scala, l’incontro con Nicoletta Manni e la proposta di matrimonio all’ArenaSanremo – Timofej Andrijashenko questa sera sul palco di Sanremo, nella attesissima serata delle cover. Germania: Arbitro aggredito a casa dopo la proposta di matrimonio in diretta tv, indaga l’omofobia.Pascal Kaiser, arbitro di calcio tedesco, è stato vittima di un’aggressione fisica a casa sua nella notte tra sabato e domenica, meno di due... Approfondimenti e contenuti su Sara Flaherty Argomenti discussi: Canzoni, storie e ospiti. Fiesole riabbraccia Vallesi; Paolo Vallesi al Teatro di Fiesole Una carriera lunga 35 anni. Chi è Sara Flaherty, compagna di Paolo Vallesi? Età, lavoro, figli | La proposta di matrimonio all’IsolaChi è Sara Flaherty, compagna di Paolo Vallesi? La donna che ha riportato serenità dopo anni difficili con la separazione. ilsussidiario.net