Timofej Andrijashenko, ballerino della Scala, si esibisce questa sera a Sanremo nella serata dedicata alle cover. Durante l’evento, ha incontrato Nicoletta Manni, con la quale ha condiviso un momento speciale. In seguito, ha annunciato la proposta di matrimonio all’Arena. La sua partecipazione al festival è molto attesa e ha attirato l’attenzione del pubblico presente.

Sanremo – Timofej Andrijashenko questa sera sul palco di Sanremo, nella attesissima serata delle cover. Il danzatore si esibirà insieme a Patty Pravo sulle note della canzone di Gino Paoli 'Ti lascio una canzone', un omaggio a Ornella Vanoni. Andrijashenko, primo ballerino della Scala di Milano, si è detto “Emozionatissimo” per la sua “prima volta a Sanremo sul palco del teatro Ariston". “Non conoscevo questa bellissima canzone quando mi è stata fatta la grande proposta di venire al Festival. Qui assume il valore di una dedica anche all'amicizia tra Patty Pravo e Ornella Vanoni", ha detto il danzatore. "Per me è importante - ha aggiunto - anche questo connubio tra l'Ariston e la Scala, in cui tutte le classi sociali si mischiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è Timofej Andrijashenko: la Scala, l’incontro con Nicoletta Manni e la proposta di matrimonio all’Arena

Sky, in arrivo la sera di Natale "Il Sogno Bianco – Dietro le quinte de Il lago dei cigni": intervista ai protagonisti Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko

Alla Scala la fiaba diventa realtà con la Prima de "La Bella addormentata" dedicata a Giorgio Armani: il bacio finale tra Nicoletta Manni e Timofej incanta il pubblico

