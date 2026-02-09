Germania | Arbitro aggredito a casa dopo la proposta di matrimonio in diretta tv indaga l’omofobia

Pascal Kaiser, arbitro di calcio tedesco, è stato aggredito a casa sua nella notte tra sabato e domenica. L’attacco arriva meno di due settimane dopo che aveva chiesto al suo fidanzato di sposarlo in diretta durante una partita di Bundesliga. La polizia indaga per capire se si tratti di un atto legato all’omosessualità del protagonista.

Pascal Kaiser, arbitro di calcio tedesco, è stato vittima di un’aggressione fisica a casa sua nella notte tra sabato e domenica, meno di due settimane dopo aver chiesto al fidanzato Moritz di sposarlo in diretta durante una partita di Bundesliga. L’aggressione, secondo lo stesso Kaiser, è direttamente collegata alla sua dichiarazione d’amore pubblica e rappresenta un atto di omofobia. Le forze dell’ordine, nonostante un precedente allarme per minacce ricevute, non avevano riscontrato un pericolo imminente. L’evento ha scosso la Germania e riacceso il dibattito sulla sicurezza e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTQ+.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’arbitro Pascal Kaiser ha chiesto la fidanzata durante la partita di calcio a Colonia.

Si è inginocchiato davanti al suo compagno e gli ha chiesto di sposarlo nella location speciale dello stadio RheinEnergieStadion a Colonia, in Germania. L’arbitro Pascal Kaiser ha inaugurato così il Diversity Matchday, la giornata con cui il calcio tedesco pro facebook

A Colonia, durante il Diversity Matchday, la giornata ufficiale con cui il calcio tedesco promuove inclusione e contrasto alle discriminazioni, l’arbitro Pascal Kaiser ha chiesto al compagno Moritz di sposarlo a bordo campo, prima del calcio d’inizio della partita tr x.com