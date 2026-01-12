Sant’Agata de’ Goti | Strade provinciali pericolose | richiesta manutenzione urgente

I consiglieri comunali di Sant’Agata de’ Goti hanno segnalato il grave degrado delle strade provinciali, evidenziando la necessità di interventi urgenti. La manutenzione delle arterie stradali è fondamentale per garantire la sicurezza e la regolare transitabilità, soprattutto in un contesto in cui il deterioramento può rappresentare un rischio per cittadini e automobilisti. Un intervento tempestivo appare ormai indispensabile per ristabilire la funzionalità e la sicurezza delle strade del territorio.

Grave degrado delle strade provinciali: i consiglieri comunali sollecitano interventi immediati per garantire sicurezza e transitabilità. I sottoscritti Consiglieri comunali dei Gruppi consiliari Partito Democratico e Dei Goti, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e tutela dell'interesse pubblico, denunciano formalmente alla S.V. lo stato di grave e diffuso degrado in cui versano, ormai da settimane, la quasi totalità delle strade provinciali ricadenti sul territorio di competenza. Le attuali condizioni manutentive risultano oggettivamente incompatibili con i requisiti minimi di sicurezza e transitabilità, configurando un serio e concreto pericolo per l'incolumità degli utenti della strada.

