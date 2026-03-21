Santa Maria Capua Vetere | detenuto picchia agente scoppia

All’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, un agente della polizia penitenziaria è stato colpito da un detenuto durante un episodio di violenza. L’aggressione si è verificata nel corso di una giornata di routine, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze immediate. La situazione è stata segnalata alle autorità di sicurezza presenti nella struttura.

Un agente della polizia penitenziaria ha subito un’aggressione fisica all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. L’episodio si è verificato mentre l’operatore applicava le norme di sicurezza per l’accesso al pronto soccorso interno. La violenza è stata scatenata da un detenuto in attesa che ha colpito il volto dell’ufficiale con un pugno, facendolo cadere a terra. L’incidente ha messo in luce la tensione presente negli istituti penitenziari della provincia di Caserta. Il personale ha cercato di gestire l’affollamento permettendo l’ingresso di un solo ristretto alla volta nella sala visite. Questa procedura, prevista dai protocolli, ha innescato una reazione violenta e immotivata da parte del soggetto in coda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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