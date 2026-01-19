detenuto di 25 anni si suicida nel carcere di santa maria capua vetere

Un giovane di 25 anni si è suicidato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, segnando il secondo caso dall'inizio del 2026. I garanti Ciambriello e Saggiomo sottolineano l'importanza di riconoscere la dimensione umana dietro questi eventi, evidenziando come il carcere non debba essere un luogo di dimenticanza. La vicenda riaccende il dibattito sulla tutela della salute mentale e sulle condizioni di detenzione in Italia.

Secondo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio del 2026. I garanti Ciambriello e Saggiomo: “Dietro i numeri ci sono persone, il carcere non può essere un luogo di oblio”. Tragedia nella notte nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Un detenuto di 25 anni, di origine marocchina, identificato con le iniziali E.M., si è tolto la vita nella notte tra il 17 e il 18 gennaio all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Secondo quanto comunicato, il giovane si sarebbe impiccato nella propria cella. Si tratta del secondo suicidio nelle carceri italiane dall’inizio del 2026, un dato che riporta drammaticamente l’attenzione sulle condizioni di detenzione e sul disagio psichico che attraversa il sistema penitenziario. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

