Santa Maria Capua Vetere detenuto 25enne si toglie la vita in carcere
A Santa Maria Capua Vetere, un giovane detenuto di 25 anni si è tolto la vita in carcere. Si tratta del secondo suicidio registrato nelle strutture penitenziarie italiane dall’inizio dell’anno. La notizia solleva ancora una volta il tema delle condizioni nelle carceri e delle misure di prevenzione. L’evento evidenzia la necessità di interventi per migliorare il benessere dei detenuti e garantire condizioni di sicurezza adeguate.
Secondo suicidio nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Un giovane marocchino E.M di 25 anni si è impiccato stanotte nel carcere di santa Maria Capua Vetere. Lo comunicano i garanti dei detenuti Samuele Ciambriello (Garante campano) e don Salvatore Saggiomo (garante delle provincia di Caserta) In una nota congiunta dichiarano: "Suicidi e morti di carcere e in carcere: si danno i numeri! Oltre l'anonimato dei numeri, ci sono le persone. Che si è fatto negli ultimi dieci anni? Questo non è che la punta di un iceberg di una condizione di disagio e sofferenza presente in tutti gli istituti di pena italiani.
