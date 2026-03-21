Durante la Milano-Sanremo Women, la corsa si è conclusa con un episodio spettacolare: Debora Silvestri è caduta nella discesa della Cipressa e è stata portata in ospedale. La corsa si è fermata mentre i soccorsi intervenivano sul luogo dell’incidente, suscitando preoccupazione tra i presenti. La gara ha ripreso successivamente il suo corso, ma l’incidente ha catturato l’attenzione di tutti.

Attimi di paura e apprensione nella parte finale della Milano-Sanremo Women, la Classicissima di Primavera al femminile. Una tremenda caduta nella discesa della Cipressa ha visto coinvolte diverse atlete, tra cui Margaux Vigié, Kasia Niewiadoma e Kim Le Court. Chi ha avuto la peggio è però Debora Silvestri, la 27enne veneta che corre per il team Laboral Kutxa-Fundación Euskadi. Silvestri nella bruttissima caduta si è ritrovata un ostacolo davanti all’improvviso e dopo aver frenato è stata catapultata nella strada sottostante. La ciclista, alla sua prima partecipazione alla Milano-Sanremo, è rimasta cosciente ed è stata assistita dai sanitari della corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo Women, tremenda caduta nella discesa della Cipressa: Debora Silvestri ricoverata in ospedale

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