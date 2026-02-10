Spavento per Goggia caduta senza conseguenze nella discesa libera della combinata

Un bruttissimo spavento per Sofia Goggia durante la discesa libera della combinata a Milano-Cortina 2026. La campionessa italiana è caduta, ma fortunatamente senza riportare conseguenze serie. La discesa si è interrotta bruscamente, lasciando il pubblico in silenzio, mentre Goggia si rialzava subito e si allontanava senza problemi. La gara è proseguita, ma l’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Spavento per Sofia Goggia nella discesa libera della combinata di Milano-Cortina 2026 che si è svolta nella mattinata di martedì 10 febbraio. La bergamasca ha perso l'equilibrio nel quarto settore riportando una caduta, che per fortuna è stata senza conseguenze. Scesa con il pettorale 9 con ottime condizioni e forte del bronzo di due giorni fa sull' Olympia delle Tofane, Sofia è partita con il piede giusto, per poi perdere centesimi (distacco di 0"42 al terzo intermedio) e iniziando a prendersi qualche rischio di troppo con inclinazioni da brivido. Fino alla caduta sullo Scarpadon.

