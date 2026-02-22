San Mauro | Coppia rilancia il turismo con 3 imprese 30 nuovi posti

Michael Pompei e Cristina Nicoletti hanno avviato tre nuove imprese turistiche a San Mauro Mare, creando 30 posti di lavoro. La loro decisione deriva dalla voglia di rilanciare il turismo locale e di offrire servizi innovativi ai visitatori. Le attività si concentrano sull’accoglienza, il settore gastronomico e le attività ricreative. La coppia ha deciso di investire in questa zona per contribuire alla ripresa economica del territorio, attirando più turisti nella stagione estiva.

San Mauro Mare Rinasce: Una Coppia Sfida la Crisi con un Tris di Imprese Turistiche. San Mauro Mare, 22 febbraio 2026 – Una storia di coraggio imprenditoriale e di resilienza si sta scrivendo sulla costa adriatica, dove Michael Pompei, 37 anni, e Cristina Nicoletti, 43 anni, stanno dimostrando come sia possibile non solo sopravvivere alla crisi, ma anche prosperare. La loro iniziativa, partita con l’acquisizione dell’hotel Rosalba a marzo 2025, si è concretizzata in un vero e proprio piano di rilancio del turismo locale, culminato nell’apertura di Blanca, l’ex Re Pub, un complesso che unisce bar, ristorante e spiaggia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

