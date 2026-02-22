Punti Cardinali for Work il Comune di Veglie capofila del progetto

Il Comune di Veglie ha avviato il progetto “Punti Cardinali for Work” per facilitare l’orientamento al lavoro, sostenuto dalla Regione Puglia e dall’Unione Europea. La iniziativa mira a creare punti di riferimento per i cittadini in cerca di formazione e occupazione, rispondendo alla crescente domanda di servizi di supporto. Un dettaglio importante riguarda l’apertura di nuove postazioni nelle zone centrali del paese, per rendere più accessibili i servizi di orientamento.

L’intervento punta a sostenere giovani, disoccupati di lungo periodo, gruppi svantaggiati e persone inattive attraverso la promozione del lavoro autonomo e dell’economia sociale VEGLIE - Il Comune di Veglie è capofila del progetto “Punti Cardinali for Work. Punti di orientamento per la formazione e il lavoro”, iniziativa promossa da Regione Puglia e cofinanziata dall’Unione Europea, finalizzata a migliorare l’accesso all’occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro. “Sono stati confermati 30 laboratori di 6 ore ciascuno, gestiti da Quasar, Dea Center e Confesercenti Lecce. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Punti Cardinali, San Donaci avvia il progetto "Il Futuro è ora" per orientare e sostenere il lavoroL'amministrazione di San Donaci ha lanciato il progetto "Il futuro è ora" per aiutare i giovani a trovare lavoro.

