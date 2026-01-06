Trovato morto sul divano di casa indagata la moglie | l'autopsia esclude segni di violenza sul corpo

6 gen 2026

È stata aperta un’indagine sulla morte di Carlo Luigi Montalbetti, avvenuta il 27 dicembre a Milano. L’autopsia, condotta sul corpo dell’uomo, ha escluso segni di violenza o percosse. La moglie di Montalbetti è attualmente sotto indagine, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

L'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti non ha rivelato segni di violenze o percosse. Per la sua morte, avvenuta il 27 dicembre a Milano, è indagata la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

