Trovato morto sul divano di casa indagata la moglie | l'autopsia esclude segni di violenza sul corpo

È stata aperta un’indagine sulla morte di Carlo Luigi Montalbetti, avvenuta il 27 dicembre a Milano. L’autopsia, condotta sul corpo dell’uomo, ha escluso segni di violenza o percosse. La moglie di Montalbetti è attualmente sotto indagine, mentre le autorità proseguono con gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

L'autopsia sul corpo di Carlo Luigi Montalbetti non ha rivelato segni di violenze o percosse. Per la sua morte, avvenuta il 27 dicembre a Milano, è indagata la moglie.

Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto sul divano di casa a Milano: indagata la moglie - L'avviso di garanzia è stato notificato alla donna nelle scorse ore, come atto dovuto per consentirle di nominare un avvocato e un consulente in vista ... fanpage.it

Uomo trovato morto in casa a Milano, aveva denunciato la moglie pochi giorni prima: si indaga per omicidio - Il ritrovamento del 72enne risale alla notte tra il 26 e il 27 dicembre: sul corpo segni sospetti, si indaga per omicidio ... affaritaliani.it

