Sampdoria nel mirino mercato nel vivo | l’Avellino corre su due fronti

L’Avellino si prepara ad affrontare una settimana importante, con la sfida contro la Sampdoria in programma. Nel frattempo, il mercato estivo è in pieno fermento, coinvolgendo la squadra e i suoi tifosi. La squadra biancoverde lavora su più fronti per rafforzarsi e migliorare l’organico, in attesa di conoscere le prossime mosse e aggiornamenti ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è una settimana come le altre in casa Avellino. Il calendario mette di fronte ai lupi la corazzata Sampdoria, ma il clima attorno alla squadra è elettrizzato da una sessione di mercato che sta entrando nel vivo. Il direttore sportivo Mario Aiello e mister Raffaele Biancolino procedono su binari paralleli: da una parte la necessità di fare punti pesanti, dall'altra il restyling necessario per sognare in grande. La novità più attesa per la sfida ai blucerchiati riguarda la corsia mancina. Marco Sala, ormai integrato nei meccanismi biancoverdi, si candida prepotentemente per una maglia da titolare.

