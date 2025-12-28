Mercato Sampdoria Riccio nel mirino dell’Avellino | il difensore può lasciare Genova già a gennaio ecco cosa filtra

Sul mercato della Sampdoria, Riccio è sempre più vicino all’Avellino, con possibilità di trasferimento già a gennaio. La situazione del difensore si sta evolvendo, mentre la dirigenza si prepara a eventuali cambiamenti nel roster. In questo contesto, si monitorano le ultime voci e sviluppi, rimanendo attenti alle eventuali decisioni che potrebbero influenzare il futuro del giocatore e della squadra.

Mercato Sampdoria, Riccio verso l’Avellino? Il difensore può lasciare a gennaio: tutti i retroscena e le ultimissime Le voci di mercato iniziano a prendere ritmo anche in casa Sampdoria, dove la dirigenza è consapevole che le prossime settimane potrebbero portare a movimenti sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Alessandro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Mercato Sampdoria, Riccio nel mirino dell’Avellino: il difensore può lasciare Genova già a gennaio, ecco cosa filtra Leggi anche: Lucca può già lasciare il Napoli? Cosa filtra in vista del mercato di gennaio Leggi anche: Mercato Juventus, quel difensore top torna nel mirino dei bianconeri? Può lasciare a sorpresa il suo club a gennaio: questo fattore può essere decisivo. Ultime Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Serie B, Calciomercato Avellino – Il ds Aiello studio il colpo ad effetto; Avellino, interesse per Riccio della Sampdoria: Aiello valuta i rinforzi in difesa; Calciomercato Sampdoria, un'ulteriore compagine si trova sulle tracce di un difensore doriano. Ecco di chi si tratta; ?? Calciomercato Serie B – Il LIVE con tutti i movimenti e le indiscrezioni. Riccio Avellino, il difensore può lasciare la Sampdoria a gennaio: ecco cosa filtra - Tutte le novità sul centrale Le indiscrezioni di mercato iniziano a intensificarsi anche in casa Sampdoria ... sampnews24.com

Mercato Sampdoria, tre attaccanti nel mirino del d.s. Mancini: la lista - Mercato Sampdoria, il club di Matteo Manfredi dovrà trovare gli innesti giusti per rinforzare la squadra di Angelo Gregucci. sampnews24.com

Mercato Sampdoria, nel mirino c’è quel giocatore! Occhi su quel talento in Serie A: gli aggiornamenti - Mercato Sampdoria, individuato un nuovo obiettivo: blucerchiati sulle tracce di un talento della Serie A. calcionews24.com

#Calciomercato #Sampdoria, gli Ultras Tito Cucchiaroni: "giocatori inadeguati", speriamo in cambiamenti anche in società. La fanzine - facebook.com facebook

Mercato #Sampdoria Idea dei blucerchiati x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.