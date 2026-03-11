Gratteri ci ha detto ‘faremo i conti' | la denuncia del Foglio Tajani | Gravi minacce Fnsi | Viola libertà di stampa

Il quotidiano “Il Foglio” ha diffuso una denuncia in cui si cita un’espressione attribuita a un rappresentante delle autorità, che avrebbe detto: “faremo i conti”. Tajani ha commentato definendo le parole come “gravi minacce”, mentre la Federazione Nazionale Stampa Italiana ha accusato di avervi violato la libertà di stampa. La discussione si concentra su un messaggio che invita a fare i conti con il giornale, anche in relazione a un commento su Sal Da Vinci.

“Se dovete speculare e diffamare persino su Sal Da Vinci, fate pure. Non è un problema. Tanto, dopo il referendum, con voi del Foglio faremo i conti “. Così, a quanto riporta il quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Nicola Gratteri ha risposto a una giornalista che gli chiedeva di una presunta gaffe andata in onda su La7, nel programma In altre parole di Massimo Gramellini. In quella sede il procuratore di Napoli ha affermato che il cantante neomelodico vincitore di Sanremo (con una canzone dal titolo “Per sempre Sì”) avrebbe votato No al referendum sulla riforma Nordio (circostanza in realtà smentita dal cantante stesso, commentando un meme in circolo sui social). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

