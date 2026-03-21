L'Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio contro la base di Diego Garcia, una installazione militare anglo-americana situata nell’Oceano Indiano. La base, strategica per gli Stati Uniti, viene utilizzata come punto di supporto e rifornimento per operazioni nella regione. L’attacco iraniano rappresenta un episodio che modifica il quadro delle tensioni tra le parti coinvolte, senza che siano ancora definiti eventuali motivi o conseguenze.

L'Iran ha lanciato due missili balistici a medio raggio verso Diego Garcia, remota base militare anglo-americana nell'Oceano Indiano, in un apparente tentativo di proiettare la propria potenza ben oltre il Medio Oriente. Diego Garcia è l’isola principale dell’arcipelago delle Chagos, nel mezzo dell’Oceano Indiano, circa a metà strada tra Africa orientale, Medio Oriente e Asia meridionale. Nessuno dei due missili ha colpito la base. Uno ha fallito in volo, mentre una nave da guerra statunitense ha lanciato un intercettore SM-3 contro il secondo. Il territorio è formalmente britannico, ma dagli anni Settanta ospita una grande installazione militare utilizzata soprattutto dagli Stati Uniti, che ne fanno uno dei loro principali avamposti fuori dal territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Base di Diego Garcia: ecco perché è importante per gli Usa e come l'attacco iraniano cambia il conflitto

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