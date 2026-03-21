Sacre superfici | l’ultimo incontro tra Pier Paolo Pasolini e Andy Warhol a Ferrara

All’ombra del bugnato estense a Ferrara, si è svolto l’ultimo incontro tra Pier Paolo Pasolini e Andy Warhol. L’evento ha visto due figure di spicco del panorama culturale incontrarsi, rappresentando un momento di confronto tra due personalità note per approcci differenti all’arte e alla cultura. L’appuntamento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, sottolineando l’importanza dell’evento nel contesto artistico.

Life&People.it L’incontro tra Pier Paolo Pasolini e Andy Warhol, avvenuto proprio all’ombra del bugnato estense, non fu un semplice evento mondano, ma una collisione tra due galassie intellettuali apparentemente inconciliabili. Da un lato il profeta della “superficie”, l’uomo che aveva dichiarato di non avere nulla da nascondere se non ciò che era visibile; dall’altro il poeta del “corpo” e del “sacro”, l’intellettuale che denunciava l’omologazione del consumismo come il nuovo fascismo. Eppure, in occasione della mostra “Ladies and Gentlemen”, questi due giganti trovarono un punto di contatto inaspettato e profondamente lirico, destinato a diventare uno degli ultimi testamenti critici di Pasolini. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Sacre superfici: l’ultimo incontro tra Pier Paolo Pasolini e Andy Warhol a Ferrara Articoli correlati Andy Warhol è tornato. Ladies and Gentlemen, icone in mostra a Ferrara"A Ferrara, con l’entusiasmo di un giovane, incontrai, prima di rivederlo a Napoli a fianco di Lucio Amelio, Andy Warhol, con la sua chioma... Andy Warhol a Ferrara e gli altri appuntamenti da non perdereMostre, festival, teatro, fotografia e cinema: l’agenda culturale attraversa l’Italia intrecciando arte contemporanea, grandi protagonisti della... Una selezione di notizie su Pier Paolo Pasolini Argomenti discussi: Pasolini e Warhol: legame segreto in mostra Ladies and Gentlemen. Pier Paolo Pasolini. Tutto può essere santo se lo sguardo è quello dell'umanoHa saputo cogliere la trascendenza in tutto ciò che è reale. Il sacro è ciò che resiste, ciò che ci viene tolto, ciò che dovremmo custodire. Gli è apparso dove nessuno voleva vederlo, incarnato nel ... rainews.it Abel Ferrara: Pasolini, l'unico vero poeta degli ultimi cinquant'anniAlla vigilia del cinquantesimo anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, Roma appare più che mai come il suo riflesso: una città di rovine e di neon, dove la devozione convive con l’abbandono e ... huffingtonpost.it