Andy Warhol a Ferrara e gli altri appuntamenti da non perdere

Da iodonna.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ferrara si tiene una mostra dedicata a Andy Warhol, mentre l’agenda culturale italiana si arricchisce di eventi tra festival, teatro, fotografia e cinema. L’intera settimana presenta un calendario di appuntamenti con protagonisti dell’arte contemporanea e della cultura locale, coinvolgendo diverse città e pubblico. Le iniziative spaziano tra esposizioni, spettacoli e incontri, offrendo un panorama vario e dinamico di proposte artistiche e culturali.

M ostre, festival, teatro, fotografia e cinema: l’agenda culturale attraversa l’Italia intrecciando arte contemporanea, grandi protagonisti della cultura e tradizioni del territorio. A Ferrara torna l’universo visionario di Andy Warhol con una grande rassegna di ritratti iconici, mentre a Milano il Soul Festival di Spiritualità invita a riflettere sul mistero e sul senso del mondo. Dalla Franciacorta, dove il Festival di Primavera unisce enogastronomia e patrimonio storico, fino a Mantova, che con la Biennale della fotografia femminile racconta i cambiamenti sociali attraverso lo sguardo delle autrici. Leggi anche › Festival di primavera in Franciacorta E ancora teatro a Roma, mostre ad Arzignano e feste di mare a Lignano Sabbiadoro: un viaggio tra linguaggi artistici, sapori e storie che animano città e territori. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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