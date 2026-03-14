Andy Warhol è tornato Ladies and Gentlemen icone in mostra a Ferrara

A Ferrara, è arrivata la mostra dedicata a Andy Warhol, con opere e immagini che ripercorrono la sua carriera e il suo impatto nel mondo dell'arte. La rassegna presenta una selezione di pezzi iconici e fotografie, offrendo ai visitatori l’opportunità di avvicinarsi alla figura dell’artista statunitense. La mostra è accessibile al pubblico fino a una data da definire.

"A Ferrara, con l’entusiasmo di un giovane, incontrai, prima di rivederlo a Napoli a fianco di Lucio Amelio, Andy Warhol, con la sua chioma bianchissima e l’intuizione, anticipatrice di tutti i social, di girare con un registratore al collo per avere memoria di ogni incontro, di ogni dialogo, come in un prolungamento dell’Ulisse di Joyce, per un archivio sonoro". Così scrive Vittorio Sgarbi, presidente della Fondazione Ferrara Arte, presentando l’esposizione inaugurata a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti. "Era il 1975 – racconta il critico d’arte –, alla fine di ottobre, in occasione della mostra, storica e mondanissima, Ladies and Gentlemen, voluta a Palazzo dei Diamanti da Franco Farina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Andy Warhol è tornato. Ladies and Gentlemen, icone in mostra a Ferrara Articoli correlati Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai DiamantiFerrara, 11 marzo 2026 – Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, palazzo dei... Andy Warhol 'torna' ai Diamanti dopo 50 anni: le foto della mostra in anteprima“Se volete sapere tutto di Andy Warohl, vi basta guardare la superficie dei miei quadri, dei miei film e della mia persona, ed è lì che sono io”. Andy Warhol. Ladies and Gentlemen. La mostra raccontata alle scuole Tutti gli aggiornamenti su Andy Warhol Temi più discussi: Andy Warhol è tornato. Ladies and Gentlemen, icone in mostra a Ferrara; ANDY WARHOL TORNA A FERRARA. ALLESTIMENTO IN CORSO PER LA NUOVA MOSTRA DI PALAZZO DEI DIAMANTI, A 50 ANNI DALL'EPOCALE RASSEGNA LADIES AND GENTLEMEN CHE PORTÒ L'ARTISTA IN CITTÀ; Andy Warhol 'torna' ai Diamanti dopo 50 anni: le foto della mostra in anteprima; Andy Warhol torna a Ferrara. Andy Warhol è tornato. Ladies and Gentlemen, icone in mostra a FerraraA Palazzo dei Diamanti 150 ritratti fra disegni, acrilici e Polaroid. Viaggio nella pop art celebrando la prima esposizione del 1975 . . ilrestodelcarlino.it Ladies and Gentlemen, torna a Ferrara dopo 50 anni la mostra dell'artista Andy Warhol a Palazzo dei DiamantiDopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140 mila visitatori, Palazzo dei Diamanti ospita da domani un altro evento di portata internazionale. cronacacomune.it Oggi all’inaugurazione della mostra Ladies and Gentlemen di Andy Warhol, da domani aperta al pubblico al Palazzo dei Diamanti. Un ringraziamento all’assessore alla cultura Marco Gulinelli e alla Fondazione Ferrara Arte per il lavoro straordinario che conti - facebook.com facebook Andy Warhol a Ferrara 50 anni dopo con 'Ladies and Gentlemen'. Dal 14 marzo oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni, serigrafie e Polaroid #ANSA x.com