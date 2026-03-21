Sabato di incanti al piano C’è il talento Alessandri

Sabato di musica al piano con il talento Alessandri, che ha mostrato un’esibizione di grande impegno. Ha suonato con disciplina e costanza, dedicando molte ore allo strumento. Il suo approccio si basa su un lavoro continuo e meticoloso, che richiede dedizione e studio costante. La performance ha evidenziato la sua preparazione e il percorso di crescita musicale.

Un lavoro disciplinato e costante, fatto di molte ore dedicate allo strumento. Il talento non si improvvisa, ma si costruisce con lo studio. Oggi avremo l’occasione di conoscere un giovanissimo pianista, che ha nel suo palmarès importanti riconoscimenti. L’occasione la fornisce la Scuola di Musica Jubilate, che in collaborazione con il Conservatorio di Milano, riapre la stagione dei concerti del sabato pomeriggio. L’inaugurazione della rassegna musicale, composta da tre concerti, avverrà alle 16, all’Auditorium Tirinnanzi in via Abruzzi 19: protagonista il pianista Antonio Alessandri. "Sarà un’opportunità per tutti di assistere all’impegno di giovani ragazzi che hanno fatto della musica la loro scelta di vita - afferma Patrizia Alli, responsabile organizzativo Jubilate -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sabato di incanti al piano. C’è il talento Alessandri Articoli correlati Il talento naturale di Sophia Rizzo: dal piano giocattolo al successoSarzana, 27 febbraio 2026 – Il pianoforte come un prolungamento delle sue mani: già quando aveva soltanto tre anni le sue dita, piccole ma già... Technogym, oltre al miliardo di fatturato nel 2025. Alessandri: “Traguardo storico”Cesena, 20 marzo 2026 – “Un traguardo storico per Technogym”: è con queste parole che Nerio Alessandri, patron e amministratore delegato del colosso... Aggiornamenti e notizie su Sabato di incanti al piano C'è il... Discussioni sull' argomento Sabato di incanti al piano. C’è il talento Alessandri; Scart – Il lato bello e utile del rifiuto; DEsPRESSO appuntamento con Incanti Scenici a Varallo, sabato 21 marzo 2026; Abiti e robot giganti fatti di rifiuti: la mostra ecologica al Salone degli incanti. Amici bresciani ci vediamo il primo sabato di settembre! Brescia ed il suo territorio fin dal 1970 sono stati meta dei nostri concerti, come ad esempio nel gennaio del 1974, quando nel Teatro Moretto tenemmo due spettacoli: uno pomeridiano ed uno serale. O n facebook Le classifiche dei Gironi A, B e C dopo il sabato di #SerieCSkyWifi x.com