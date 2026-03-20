Nel 2025 Technogym ha superato il miliardo di euro di fatturato, secondo quanto annunciato dal suo amministratore delegato. La notizia è stata comunicata a Cesena, dove l'azienda ha sede, con un commento che definisce il risultato come storico. Nerio Alessandri ha sottolineato l'importanza di questo traguardo senza approfondire motivazioni o dati aggiuntivi.

Cesena, 20 marzo 2026 – “Un traguardo storico per Technogym ”: è con queste parole che Nerio Alessandri, patron e amministratore delegato del colosso cesenate del fitness, ha annunciato l’importante risultato raggiunto nel 2025, ovvero il superamento del miliardo di euro di fatturato. I numeri sono stati comunicati a seguito della riunione del CdA che ha approvato la relazione finanziaria relativa al 2025. I numeri della crescita di Technogym. “L’anno si è chiuso – si legge nella nota diramata dal gruppo - con il nuovo record di ricavi a 1.019 milioni di euro, in crescita del +13,1% nonostante l’effetto cambi sfavorevole, al netto del quale il gruppo avrebbe registrato un incremento ancora più significativo (+14,6%). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Technogym, oltre al miliardo di fatturato nel 2025. Alessandri: “Traguardo storico”

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