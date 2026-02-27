Il talento naturale di Sophia Rizzo | dal piano giocattolo al successo

Fin dalla tenera età, Sophia Rizzo ha mostrato una straordinaria predisposizione per la musica, passando dal gioco con il pianoforte a esibizioni più mature e consapevoli. La sua capacità di interpretare i brani con naturalezza e delicatezza si è sviluppata nel tempo, rendendola una giovane promessa nel panorama musicale. Questa evoluzione testimonia un talento che si è consolidato nel corso degli anni e continua a crescere.

Sarzana, 27 febbraio 2026 – Il pianoforte come un prolungamento delle sue mani: già quando aveva soltanto tre anni le sue dita, piccole ma già leggiadre, accarezzavano i tasti e producevano musica. Ma la sua scelta la giovane sarzanese Sophia Rizzo l’aveva fatta addirittura prima, già a due anni d’età, quando i suoi genitori le hanno regalato un pianoforte giocattolo e lei subito, pur con uno strumento limitato, ha cercato di riprodurre le musiche dei suoi cartoni animati preferiti. Così passava il tempo, sognando un palcoscenico e un pubblico davanti al quale esibirsi. Stefano, il pianista elbano che ama Beethoven: “Fin da piccolo in traghetto all’alba per andare a studiare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Conservatorio Mascagni, sabato 24 gennaio Sophia Rizzo in concertoSabato 24 gennaio il Conservatorio Statale di Musica "Pietro Mascagni" di Livorno propone il terzo concerto della rassegna "Il Sabato del Mascagni".

