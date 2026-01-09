La Juventus monitora con attenzione la situazione di Senesi, difensore argentino in scadenza con il Bournemouth. Dopo l’indicazione dell’agente, i bianconeri stanno valutando passi concreti per rafforzare la linea difensiva in vista della prossima stagione. La concorrenza, anche da club spagnoli, rende il dossier importante e in evoluzione. Segui gli aggiornamenti per conoscere le strategie della Juventus in questa trattativa.

Senesi Juventus, l’argentino non rinnova col Bournemouth ed è in uscita: Comolli prepara la mossa per l’estate ma c’è la concorrenza spagnola. La Juve scandaglia con estrema attenzione il mercato dei futuri svincolati per individuare rinforzi di qualità a costi contenuti per la prossima stagione. L’ultimo nome finito prepotentemente sui radar della Continassa è quello di Marcos Senesi, difensore centrale argentino attualmente in forza al Bournemouth. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, la situazione contrattuale del giocatore rappresenta una ghiotta opportunità: il suo accordo con il club inglese è in scadenza questa estate e la decisione definitiva è che non rinnoverà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Senesi Juventus, passi concreti per il difensore in scadenza col Bournemouth: i bianconeri si muovono con l'agente! Ultime

Senesi Juventus, passi concreti per il difensore. Ultime.

La Juventus ha deciso, farà un'offerta per Senesi: niente rinnovo con il Bournemouth - Senesi è uno degli obiettivi primari della Juventus per rinforzare la difesa del futuro: non rinnoverà con il Bournemouth, forte concorrenza. msn.com