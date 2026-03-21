Umberto Bossi, figura nota per il suo carattere deciso e il cuore grande, è ricordato come un politico che ha lasciato un’impronta nel panorama italiano. È stato protagonista di momenti significativi, riuscendo a dominare le sfide più complesse e a navigare tra le diverse posizioni politiche che ha sostenuto nel corso degli anni. Attualmente, la sua figura è evocata come quella di un statista che ha segnato un’epoca.

Nei vertici politici era simpaticamente alieno, badava al sodo. Visitato dall’amicizia, dalla tenacia e dalla malattia, infine, ha avuto una vecchiaia ingrata. Ricordi di una sera a via dell’Anima Ora Umberto Bossi, anti italiano e arci italiano allo stesso titolo, è nel ricordo statista e sincero democratico, il che paradossalmente ha un fondo di verità. Sopra tutto era un tipaccio non privo di malinconica rozzezza, un intrattabile dal cuore grande, uno al quale non gliela si faceva. Dopo la vittoria elettorale, ero nel pratino della campagna e ricevo una telefonata di Berlusconi che mi chiede di fare il suo ministro. Ero il suo scrivano di riferimento (l’Italia è il paese che amo eccetera). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Rozzo dal cuore grande, a Bossi non gliela si faceva. E lui sì che riuscì a smacchiare e cavalcare il giaguaro

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