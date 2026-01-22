Il primo miagolio del giaguaro | un suono mai sentito prima e che si pensava impossibile

In Brasile, alcune fototrappole hanno catturato un fenomeno inedito: i giaguari emettono un miagolio simile a quello dei gatti domestici. Si tratta di un comportamento finora ritenuto impossibile per i grandi felidi, come leoni e tigri, e che questa scoperta mette in discussione le nostre conoscenze sulle capacità vocali del giaguaro. Un risultato che apre nuove prospettive nello studio di questi animali.

In Brasile, alcune fototrappole hanno filmato per la prima volta dei giaguari che "miagolano" come un gatto, cosa che si pensava che i grandi felidi come leoni e tigri non potessero fare.

