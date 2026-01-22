Riccione si conferma città dal grande cuore | mille cittadini hanno detto sì alla donazione di organi

Riccione si conferma una comunità attenta alla solidarietà. Nel 2025, oltre mille cittadini hanno scelto di donare organi e tessuti, dimostrando un impegno concreto a favore della vita e della salute. Questa adesione rappresenta un segno positivo di sensibilità e responsabilità civica, rafforzando il ruolo della città come esempio di solidarietà e attenzione alle esigenze degli altri.

Anche nel 2025 il Comune di Riccione conferma l'attenzione dei cittadini verso la donazione di organi e tessuti: sono 1.061 i consensi espressi al momento del rilascio della carta di identità, un numero significativo che testimonia una diffusa consapevolezza sull'importanza di questa scelta.

