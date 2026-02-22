tonfo interno del lens col monaco il psg batte il metz e torna in testa da solo

Il Lens ha subito una pesante sconfitta interna contro il Monaco, causata da errori difensivi e poca compattezza in campo. Il Monaco sfrutta le occasioni e segna tre gol in 18 minuti, lasciando i padroni di casa senza reazione. Il Paris Saint-Germain, invece, supera facilmente il Metz grazie a una prestazione convincente. La giornata mostra quanto siano fragili alcune squadre e quanto i risultati possano cambiare rapidamente.

L'occasione era ghiotta, e il Psg non se l'è lasciata sfuggire. Così dopo l'inatteso tonfo casalingo del Lens, battuto dal Monaco per 3-2, i campioni d'Europa hanno realizzato il sorpasso in vetta liquidando il Metz, ultimo in classifica, con le reti di Doué, Barcola e Ramos. E senza neppure sprecare troppe energie in vista del ritorno dei playoff di Champions League, mercoledì, con il club del Principato al Parco dei Principi. Luis Enrique infatti ha mandato in campo una formazione profondamente rimaneggiata. Tanto turnover e la prima da titolare del 18enne Pedro Fernandez, strappato al Barcellona durante il mercato di gennaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Ligue 1, Lens-Monaco sfida d’alta quota e il PSG ospita il MetzIl match tra Lens e Monaco si è concluso con una vittoria combattuta, causata da una difesa che ha concesso troppo spazio agli avversari nel primo tempo.

Ligue 1: il Rennes batte il Psg, Lens di nuovo primo; rivoluzione in casa MarsigliaIl Rennes ha vinto contro il PSG, causando il sorpasso del Lens in classifica.

