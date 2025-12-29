Davide Tizzano è morto campione olimpico e presidente della Federcanottaggio
È scomparso Davide Tizzano, figura di rilievo nel panorama sportivo italiano. Campione olimpico e presidente della Federcanottaggio, Tizzano ha contribuito in modo significativo allo sviluppo di questa disciplina. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport nazionale, che ricorda con rispetto la sua carriera e il suo impegno.
Roma, 29 dicembre 2025 - Grave lutto per lo sport italiano, è morto Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio e vincitore di due medaglie d'oro olimpiche (una a Seul nel 4 di coppia e l'altra, ad Atlanta, nel doppio). Tizzano aveva 57 anni e un passato da atleta e dirigente eclettico. Infatti è stato oltre che un canottiere, anche un abile velista arrivando a disputare anche la Coppa America. Finito l'agonismo è stato presidente della Federazione canottaggio e presidente del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Dal 2012 al 2016 è stato vice presidente sportivo del Circolo Canottieri Napoli e della Federazione Italiana Canottaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
