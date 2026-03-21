Roma | summit farmaceutico per rilanciare l’economia

Il 9 aprile si terrà a Roma, presso Palazzo Ripetta, il summit Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction, promosso da e Gsk per valutare lo stato dell’economia della salute italiana. L’incontro riunirà istituzioni, esperti e media per discutere come l’industria farmaceutica possa guidare la crescita del Paese attraverso investimenti territoriali e soluzioni innovative per patologie gravi. La necessità di accelerare i progressi in ambiti critici come l’oncologia emerge con forza dalle attuali dinamiche demografiche e sanitarie. Un settore industriale che si posiziona al secondo posto in Europa, dietro solo alla Germania, deve ora allinearsi agli standard continentali per attrarre nuovi capitali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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