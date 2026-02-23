Piemonte | Zes per rilanciare l’economia 7,3% Pil nel 2021

Il governo ha deciso di istituire le Zone Economiche Speciali nel Piemonte, a causa della crisi economica. Questa misura punta a favorire investimenti e creare nuovi posti di lavoro nella regione. La Commissione Industria del Senato sta valutando i dettagli del progetto, che potrebbe portare benefici concreti alle imprese locali. Le Zes rappresentano una chance concreta per sostenere la ripresa economica piemontese. La discussione prosegue per definire le modalità di attuazione.

Piemonte, le Zes al vaglio della Commissione Industria del Senato: un’opportunità per rilanciare l’economia regionale. Il Piemonte potrebbe ottenere lo status di Zona Economica Speciale (Zes) per alcune aree strategiche, tra cui il Torinese, il Basso Alessandrino e la provincia di Asti. Questa ipotesi, anticipata dal presidente della Regione Alberto Cirio, sarà discussa questa settimana dalla Commissione Economia e Industria del Senato. Le Zes, già attive nel Sud Italia, offrono vantaggi fiscali, crediti d’imposta e semplificazioni burocratiche, strumenti che potrebbero dare un impulso significativo all’economia piemontese. 🔗 Leggi su Ameve.eu Economia parmense in crescita: Pil +0,7% nel 2026 e occupazione in aumentoNel 2026, il Pil di Parma cresce dello 0,7% a causa di una ripresa dei settori manifatturieri e dei servizi. Nel 2026 tornerà a crescere il Pil dell'economia brianzolaNel 2026, l’economia brianzola riprenderà la sua crescita, con un incremento del Pil di circa 66 miliardi di euro rispetto all’anno precedente. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Cirio: Zone economiche speciali anche al Nord per rilanciare competitività e investimenti. Piemonte, le Zes al vaglio della Commissione Industria del SenatoL’ipotesi era stata anticipata dal presidente della Regione Alberto Cirio in una intervista al Sole 24 Ore della settimana scorsa - Un Fondo a sostegno delle bonifiche e energia a prezzi calmierati tr ... msn.com Crescita in linea con le altre regioni del Nord per il Piemonte, avanti con Zes e fondi alle imprese / VideoÈ il quadro emerso dall'annuale vertice bilaterale tra la giunta regionale e la giunta di Confindustria Piemonte ... italpress.com Torino e il Piemonte non si fanno ingannare: la manovra di guerra di Meloni e von der Leyen ci sta rubando il presente e il futuro. Miliardi sottratti alla sanità, alla scuola, alle famiglie e alle imprese, per ingrassare l’industria bellica e la grande finanza che ci sta - facebook.com facebook