Incidente mortale sulla Cicolana | schianto tra auto perde la vita 71enne

Nella tarda mattinata si è verificato un grave incidente sulla strada Cicolana, al confine tra Lazio e Abruzzo. Un’auto si è scontrata violentemente, provocando la morte di un uomo di 71 anni di Avezzano. I soccorsi sono arrivati sul posto, ma per l’automobilista non c’era più niente da fare. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore mentre i rilievi vengono svolti.

L'Aquila - Violento impatto al confine tra Lazio e Abruzzo: inutili i soccorsi per un uomo di Avezzano, mentre due feriti sono stati trasferiti negli ospedali. È morto sul colpo, mentre rientrava a casa, in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 18, quando era già buio. A perdere la vita sull'asfalto della Strada regionale 578 Salto Cicolana è stato Marcello Giannantoni, 71 anni, residente ad Avezzano. La notizia si è diffusa lentamente, raggiungendo i familiari, precipitati nella disperazione. L'allarme ai soccorsi è scattato poco dopo le 18, in seguito a un violento scontro tra due auto all'incrocio tra Torano e Sant'Anatolia, lungo un'arteria di confine percorsa ogni giorno da migliaia di automobilisti abruzzesi.

