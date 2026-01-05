Damascelli punge Gasperini | per la Roma sette sconfitte ma nessuno tocchi l’imperatore in panchina

Tony Damascelli si rivolge a Gasperini, sottolineando che, nonostante le sette sconfitte della Roma, l’allenatore non dovrebbe essere messo in discussione. Un’osservazione che invita alla riflessione sulla gestione e sulla continuità nel calcio, senza ricorrere a polemiche o sensazionalismi. Una posizione sobria e equilibrata, che mette in evidenza il valore della stabilità e del rispetto nel contesto sportivo.

Tony Damascelli punge Gasperini in panchina. Il Gasp è arrivato a sette sconfitte in campionato. Lo scudetto è ormai una chimera anche per i tifosi più ciechi e accaniti. Ma di questo passo anche la Champions è fortemente a rischio. Al momento i giallorossi sono quarti e il tecnico continua a essere osannato, dimenticando che nello scorso girone di ritorno col dimenticato Claudio Ranieri la Roma aveva totalizzato più punti di tutti. Damascelli dedica al Gasp giusto un rigo ma vale la pena riportarlo.

