Roma la difesa non c’è più | numeri e ragioni del calo

A Roma, la squadra ha perso solidità nella linea difensiva, passando da una delle migliori in Italia e in Europa a mostrare un calo evidente nei risultati. I numeri nel girone di ritorno evidenziano un peggioramento, con particolare intensità nell’ultimo mese. La situazione si riflette in un aumento dei gol subiti e in una diminuzione delle prestazioni difensive rispetto al passato.

Dopo essere stata a lungo la miglior difesa della Serie A e tra le migliori d’Europa, qualcosa si è rotto nella retroguardia giallorossa: i numeri nel girone di ritorno sono peggiorati, soprattutto nell’ultimo mese. Un calo che sta costando caro alla squadra di Gasperini, chiamata a ritrovare la solidità perduta in vista delle ultime 9 gare di campionato. Il calo nei numeri. La fase difensiva delle squadre di Gasperini si basa su caratteristiche precise: marcature uomo su uomo a tutto campo, pressione in avanti e alta intensità. Un modo di giocare che richiede una condizione psicofisica di estrema brillantezza per essere efficace. Finchè la... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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