Rete fatiscente rotture alle condotte e calo della portata alla sorgente del Verde | la Sasi spiega le ragioni delle chiusure idriche

La Sasi ha comunicato che le recenti chiusure idriche sono dovute a problemi alla rete, tra cui rotture delle condotte e un calo della portata alla sorgente del Verde. La rottura avvenuta la scorsa notte ha causato blackout idrici in diverse zone di Lanciano, evidenziando le criticità di un sistema ormai deteriorato. La società sta intervenendo per ripristinare il servizio e garantire una distribuzione più affidabile.

Pesaro, la rete idrica è vecchia: contro le troppe rotture al lavoro in viale Trento - Succede in zona mare: l'ultima, di una certa consistenza, si è verificata a metà gennaio, in viale Trento, zona Ponente, con ... corriereadriatico.it

Via ai cantieri di Mms per la rete idrica: Soria raddoppia con le condotte del gas - In Soria doppio lavoro fino a primavera anche per le condotte del gas: martedì assemblea con i residenti A maggio ... corriereadriatico.it

Ribellarsi civilmente! Ribellarsi per la fatiscente rete idrica , significa riguardarsi da sprofondamenti , e non rischiando danni peggiori ! Vedi Via Diaz , Via Pasquale Migliaccio, E TUTTO IL CENTRO STORICO. Bisogna intervenire urgentemente per rinnovare la - facebook.com facebook

