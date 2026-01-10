Rete fatiscente rotture alle condotte e calo della portata alla sorgente del Verde | la Sasi spiega le ragioni delle chiusure idriche
La Sasi ha comunicato che le recenti chiusure idriche sono dovute a problemi alla rete, tra cui rotture delle condotte e un calo della portata alla sorgente del Verde. La rottura avvenuta la scorsa notte ha causato blackout idrici in diverse zone di Lanciano, evidenziando le criticità di un sistema ormai deteriorato. La società sta intervenendo per ripristinare il servizio e garantire una distribuzione più affidabile.
“La rottura della notte scorsa alla condotta principale - che ha lasciato a secco per ore alcune zone di Lanciano (via Decorati, via Tinari, Rione Gaeta, viale Cappuccini, via Don Minzoni) - è l’ennesima testimonianza di una rete fatiscente e colabrodo che, insieme al calo della portata della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ribellarsi civilmente! Ribellarsi per la fatiscente rete idrica , significa riguardarsi da sprofondamenti , e non rischiando danni peggiori ! Vedi Via Diaz , Via Pasquale Migliaccio, E TUTTO IL CENTRO STORICO. Bisogna intervenire urgentemente per rinnovare la - facebook.com facebook
