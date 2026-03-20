Esplode un casale abbandonato morti due anarchici a Roma L' ipotesi choc | preparavano una bomba per un attentato

Due persone sono state trovate morte all’interno di un casolare abbandonato nel parco degli Acquedotti a Roma. L’edificio, ormai in rovina, era crollato nella mattinata di venerdì. Secondo le prime ipotesi investigative, i due individui erano coinvolti nella preparazione di una bomba destinata a un attentato. Sul posto sono intervenuti gli agenti e i soccorritori.

Due persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Il ritrovamento è avvenuto durante un intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie. L’immobile coinvolto è un casale abbandonato conosciuto come Casale del Sellaretto, situato nei pressi del civico 221 di via delle Capannelle. Secondo le prime informazioni, una delle vittime presentava segni di bruciature, mentre l’altra – probabilmente una giovane donna – mostrava traumi compatibili con il cedimento della struttura. Nel corso del primo pomeriggio sono emersi ulteriori elementi che hanno orientato le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentato Articoli correlati Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Leggi anche: Roma, casale crollato per un'esplosione, morti due anarchici. L'ipotesi è che stessero preparando una bomba per fare un attentato Contenuti utili per approfondire Esplode un casale abbandonato morti due... Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bomba per un attentatoTrovati due cadaveri nel Casale del Sellaretto: si tratta di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, appartenenti al gruppo di Cospito. Lei aveva detto: Sono anarchica e nemica di questo Stato ... msn.com Crolla un casale abbandonato a Roma: due mortiE' di questa mattina la notizia di un'esplosione di un casale abbandonato in zona Parco degli Acquedotti a Roma, sotto le macerie due persone senza vita. notizie.it