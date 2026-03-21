Roma incidente tra due auto | morto 17enne su una microcar

Un incidente si è verificato in via Cristoforo Colombo a Roma, coinvolgendo due auto. Un ragazzo di 17 anni, che viaggiava a bordo di una microcar, ha perso la vita. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvarlo. La strada rimane chiusa al traffico mentre le forze dell’ordine ricostruiscono la dinamica dell’incidente.

Il nastro d’asfalto di via Cristoforo Colombo si conferma, ancora una volta, teatro di una tragedia che spezza una giovane vita e riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale nella Capitale. Alle due della scorsa notte, all’altezza del chilometro 12, un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un drammatico scontro che non gli ha lasciato scampo. Il minorenne si trovava alla guida di una micro-car Ligier sulla carreggiata centrale, in direzione Ostia, subito dopo il tratto di via di Mezzocammino, quando l’impatto fatale con una Toyota Yaris ha trasformato il sabato sera in un incubo. Lo scontro, violentissimo, ha coinvolto anche un amico della vittima, rimasto ferito e trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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