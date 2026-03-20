Roma casale crollato al Parco degli Acquedotti | due morti Costruivano una bomba

Questa mattina, al Parco degli Acquedotti di Roma, il solaio di un casolare abbandonato è crollato poco prima delle 9, causando la morte di due persone. Le forze dell'ordine hanno riferito che le persone coinvolte stavano costruendo una bomba. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti di Roma è crollato questa mattina, venerdì 20 marzo, poco prima delle 9. Due persone, un uomo e una donna, sono state trovate morte sotto le macerie dai vigili del fuoco. Sono in corso le operazioni per verificare se ci siano altre persone coinvolte. Sul posto la Polizia e la Scientifica. Il casolare si trova in via delle Capannelle 221. Potrebbe essersi verificato nella serata di ieri, giovedì 19 marzo, il crollo nel casolare abbandonato. In serata, infatti, qualcuno ha sentito un forte boato. A dare l'allarme stamattina un cittadino che ha visto il solaio crollato e scoperto uno dei due corpi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Roma, casale crollato al Parco degli Acquedotti: due morti. "Costruivano una bomba" Articoli correlati Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle... Una selezione di notizie su Roma casale crollato al Parco degli... Temi più discussi: Morti nel crollo di un casale, ieri sera sentito un boato; Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti; Morti in crollo casale, ipotesi azione nelle prossime settimane; Roma, portafogli, surf e dentiere: novemila oggetti smarriti in cerca del proprietario. Tragedia a Roma, crolla il solaio di un casolare abbandonato al parco degli Acquedotti. Morti un uomo e una donnaIeri sera si è sentito un boato, questa mattina il cedimento strutturale della ex casa cantoniera. Si lavora per esclidere la presenza di altre vittime sotto le macerie ... quotidiano.net Crolla un casale al parco degli Acquedotti a Roma: dentro c’erano un uomo e una donna, sono mortiI vigili del fuoco sono intervenuti nel Parco degli Acquedotti per il crollo del tetto di un casale abbandonato ... fanpage.it Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba» - facebook.com facebook La Lega ha reso noti anticipi e posticipi delle giornate 32, 33 e 34 Roma-Pisa venerdì 10/4 ore 20:45 Roma-Atalanta sabato 18/4 ore 20:45 Bologna-Roma sabato 25/4 ore 18:00 #ASRoma x.com