Due persone sono rimaste uccise in un’esplosione nel Parco degli Acquedotti a Roma. Le vittime sono state identificate grazie ai tatuaggi trovati sui loro corpi e si chiamano Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. La pista seguita dagli investigatori è quella di un’azione anarchica, con l’obiettivo di costruire una bomba. La scena dell’incidente è stata sottoposta a rilievi.

Una forte esplosione, un casolare crollato e due morti nel famoso Parco degli Acquedotti di Roma. Dietro questo drammatico quadro, la bozza di undisegno anarchico. Ebbene sì, dalle prime ricostruzioni della polizia, l’ipotesi che ha preso forma sarebbe quella della pista anarchica dietro la violenta deflagrazione che alle 21 del 19 marzo ha fattocrollare il tetto di un casolare, sancendo la morte di un uomo e una donna. Sul posto, nel primo pomeriggio del 20 marzo, sono infatti intervenuti anche gli agenti della Digos. Le due vittime, in sostanza, sarebbero legati all’area anarchica vicina aAlfredo Cospitoe si trovavano lì per confezionare un ordigno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Esplosione Parco degli Acquedotti a Roma, pista anarchica: “Costruivano bomba”

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