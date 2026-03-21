Roma esplode casolare abbandonato Morti due anarchici

A Roma, nel parco degli Acquedotti, due persone sono state trovate senza vita all’interno di un casolare abbandonato crollato nella mattinata di venerdì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno constatato il decesso delle due persone, identificate come anarchici. La zona è stata messa sotto sequestro mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

A Roma, nel parco degli Acquedotti, due persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato. A ritrovare le due vittime i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca tra le macerie. L’immobile è un casale abbandonato conosciuto come Casale del Sellaretto, situato nei pressi del civico 221 di via delle Capannelle. Secondo le prime informazioni, una delle vittime presentava segni di bruciature, mentre l’altra – probabilmente una giovane donna – mostrava traumi compatibili con il cedimento della struttura. Roma, ipotesi manipolazione di un ordigno. Nel corso del primo pomeriggio sono emersi ulteriori elementi che hanno orientato le indagini. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Roma, esplode casolare abbandonato. Morti due anarchici Articoli correlati Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismoL’esplosione del casolare nel parco degli Acquedotti, con la morte di due anarchici legati al gruppo Cospito al suo interno, è diventato un caso... Esplode un casale abbandonato, morti due anarchici a Roma. L'ipotesi choc: preparavano una bombaDue persone sono state trovate senza vita nella mattinata di venerdì all’interno di un casolare crollato nel parco degli Acquedotti, a Roma. Esplode l'ordigno che stavano preparando, morti due anarchici a Roma Tutto quello che riguarda Roma esplode casolare abbandonato Morti... Temi più discussi: Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due morti; La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'esplosione in un casolare abbandonato in cui sono morte due persone; Roma: esplosione al Parco degli Acquedotti, crolla un casolare abbandonato, due vittime accertate; Roma, esplode un casolare: morti due anarchici. C’è anche la pista attentato: convocato il comitato antiterrorismo. Esplode l'ordigno che stavano preparando, morti due anarchici. Le vittime legate a Alfredo CospitoCrolla un solaio di un casale abbandonato. Le due vittime sono Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone. Mercogliano aveva un braccio mutilato ... rainews.it Esplode un casale a Roma, pista anarchica. I due morti legati a Cospito. Costruivano una bomba per un attentatoAlessandro Mercogliano e Sara Ardizzone le due persone morte sotto le macerie. Tra i possibili obiettivi, la rete ferroviaria, il gruppo Leonardo o una nuova campagna a favore del terrorista al 41bis ... quotidiano.net TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti e incidente RISOLTI al km 340 tra Valdarno e Arezzo. #viabiliTOS x.com Nuova continuità territoriale aerea Sardegna Roma MilanoTra le novità le agevolazioni per i residenti fuori dalla #Sardegna che abbiano rapporti di parentela di primo grado (genitori e figli; fratelli e sorelle), di secondo grado (nonni e nipoti figli d facebook