Esplosione nel casolare Muoiono due anarchici | Preparavano una bomba

Nella notte di giovedì si è verificata un’esplosione in un casolare situato in via delle Capannelle, nel parco degli Acquedotti di Roma. L’incidente ha causato la morte di due anarchici, che secondo le fonti stavano preparando una bomba al momento dell’esplosione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le verifiche del caso.

L’esplosione nella notte di giovedì nel Casale del Sellaretto in via delle Capannelle nel parco degli Acquedotti di Roma. Poi il crollo del solaio del casolare abbandonato all’altezza del numero civico 221 un tempo casa cantoniera e oggi considerato rifugio per i senzatetto. E ieri mattina la scoperta dei corpi di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, due anarchici legati al gruppo di Alfredo Cospito. Secondo gli investigatori i due stavano preparando un attentato ma l’ordigno che maneggiavano è scoppiato per errore. Nel mirino forse la rete ferroviaria e il gruppo Leonardo - società attiva nei settori della difesa – oppure un rilancio della campagna per l’anarchico in vista della scadenza a maggio del decreto applicativo di 4 anni della sua detenzione in regime di 41bis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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L’esplosione a Roma dove sono morti i due anarchici. Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone erano legati al gruppo di #AlfredoCospito, l’anarco-insurrezionalista detenuto al 41 bis. #Tg1 Giulia Serenelli x.com