Roma Quarticciolo Prosegue la repressione a illegalità e degrado da parte dei Carabinieri e dei parà del Tuscania In 12 ore 13 arresti e sequestrate oltre 800 dosi di coca e crack

In Quarticciolo, Roma, prosegue l’attività di controllo delle forze dell’ordine contro illegalità e degrado. In 12 ore, sono stati effettuati 13 arresti e sequestrate oltre 800 dosi di sostanze stupefacenti, tra coca e crack. L’intervento si inserisce in un’azione continua per garantire maggiore sicurezza nel quartiere, rafforzando la presenza delle forze di polizia e contrastando attività illecite.

A Roma, il blitz dei Carabinieri nel quartiere Quarticciolo ha portato all'arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di droga, tra coca e crack.

Nel quartiere Quarticciolo di Roma, un'operazione delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di 18 persone e al sequestro di oltre 500 dosi di cocaina e crack.

Ancora un blitz antidroga al Quarticciolo, nella periferia est di Roma, dove i Carabinieri hanno chiuso i principali accessi alle piazze di spaccio con una strategia a tenaglia. Sono 18 i soggetti arrestati per spaccio, tra cui 14 cittadini stranieri. Sequestrate 500 dosi.

