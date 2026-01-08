DiVino | cena degustazione a Roccella Jonica
La Delegazione Fisar di Reggio Calabria propone, sabato 17 gennaio alle ore 20,30, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, "DiVino", una serata speciale con una cena degustazione all’insegna delle eccellenze enologiche della provincia di Reggio Calabria.A presentare l’evento una. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
