Bando Feampa Roccella Jonica tra i porti finanziati dalla Regione per ammodernamento e sicurezza portuale

Da reggiotoday.it 2 mar 2026

La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria del bando “Investimenti nei porti”, che finanzia lavori di ammodernamento e sicurezza portuale. Roccella Jonica è tra le località che riceveranno fondi e si inserisce nel piano di interventi rivolti alla filiera ittica regionale. La pubblicazione è avvenuta sul sito ufficiale del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale.

Oltre 2,1 milioni di euro per tre porti calabresi, interventi su sicurezza, infrastrutture e tracciabilità del pescato. Gallo: "Amplieremo le risorse per finanziare tutti i progetti ammessi" La Regione Calabria compie un nuovo passo avanti nel rafforzamento della filiera ittica regionale. È stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, la graduatoria relativa al bando “Investimenti nei porti per migliorare le condizioni di sbarco”, finanziato nell’ambito del programma nazionale Feampa 2021-2027. “Con la pubblicazione della graduatoria – dichiara l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – proseguiamo concretamente nel percorso di modernizzazione del sistema portuale calabrese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

