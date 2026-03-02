Bando Feampa Roccella Jonica tra i porti finanziati dalla Regione per ammodernamento e sicurezza portuale

La Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria del bando “Investimenti nei porti”, che finanzia lavori di ammodernamento e sicurezza portuale. Roccella Jonica è tra le località che riceveranno fondi e si inserisce nel piano di interventi rivolti alla filiera ittica regionale. La pubblicazione è avvenuta sul sito ufficiale del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale.

Oltre 2,1 milioni di euro per tre porti calabresi, interventi su sicurezza, infrastrutture e tracciabilità del pescato. Gallo: "Amplieremo le risorse per finanziare tutti i progetti ammessi" La Regione Calabria compie un nuovo passo avanti nel rafforzamento della filiera ittica regionale. È stata pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione del dipartimento agricoltura e sviluppo rurale, la graduatoria relativa al bando “Investimenti nei porti per migliorare le condizioni di sbarco”, finanziato nell’ambito del programma nazionale Feampa 2021-2027. “Con la pubblicazione della graduatoria – dichiara l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo – proseguiamo concretamente nel percorso di modernizzazione del sistema portuale calabrese. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Rifiuti: a bando 21,3 milioni da Regione Lazio per ammodernamento e conversione impiantiE’ online il bando regionale che stanzia 21,3 milioni di euro di fondi Fesr per interventi di ammodernamento e riconversione di impianti pubblici... "DiVino": cena degustazione a Roccella JonicaLa Delegazione Fisar di Reggio Calabria propone, sabato 17 gennaio alle ore 20,30, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica, "DiVino",... Altri aggiornamenti su Bando Feampa. Argomenti discussi: Porti, con il bando Feampa finanziamenti per Corigliano Rossano, Roccella Jonica e Cariati. Gallo: Amplieremo risorse. Porti in Calabria, fondi Feampa per Corigliano Rossano, Roccella Jonica e CariatiLa Regione Calabria ha pubblicato la graduatoria del bando Feampa dedicata al miglioramento delle infrastrutture nei porti pescherecci. cosenzapost.it Porti, con il bando Feampa finanziamenti per Corigliano Rossano, Roccella Jonica e CariatiGallo: «Amplieremo le risorse per sostenere tutti i progetti ammessi». Cetraro, Pizzo, Catanzaro e San Lucido i prossimi ... corrieredellacalabria.it