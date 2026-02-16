Elon Musk Il sogno di un sistema interconnesso dall’algoritmo ai robot a Marte

Comincia questa settimana un viaggio nella Silicon Valley per conoscere da vicino i giganti della tecnologia digitale. Gente che non si limita a far soldi (tantissimi), ma costruisce il mondo che verrà. Si parte con Elon Musk, il fondatore di Tesla, SpaceX e Starlink: un impero in cui gli investimenti in settori all’apparenza distanti sono in realtà tutti collegati tra loro. Con un obiettivo: assottigliare sempre più il confine tra l’uomo e la macchina. 🔗 Leggi su Laverita.info

Elon Musk sostiene che stiamo entrando nell’era della singolarità tecnologica, un punto in cui le macchine, supportate dall’intelligenza artificiale, supereranno l’intelligenza umana.

Elon Musk ha annunciato che SpaceX cambierà rotta e si concentrerà sulla costruzione di una città sulla Luna.

Musk abbandona il sogno di Marte e punta alla creazione di una 'città autosufficiente' sulla LunaSpaceX sta mettendo da parte il suo obiettivo a lungo termine di inviare esseri umani su Marte, per dare priorità alla creazione di un insediamento sulla Luna. Lo ha dichiarato il fondatore Elon Musk, ... ansa.it

Ora Elon Musk vuole la LunaBasta con le colonie su Marte e le auto elettriche! La nuova missione di SpaceX e Tesla è costruire robot umanoidi e città sulla Luna. Intanto, l'imprenditore si appresta a fondere xAI e SpaceX, crean ... ilfoglio.it

Il diciottenne è stato ucciso dall’auto guidata da un collaboratore di Elon Musk. Parla Giuseppe Garofano: “Mio figlio stava andando a trovare dei suoi amici ma non è mai arrivato a quell’appuntamento” - facebook.com facebook