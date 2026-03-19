Roberta Bruzzone indagata per stalking ai danni di Elisabetta Sionis Scontro tra criminologi

Da quotidiano.net 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La criminologa Roberta Bruzzone è stata formalmente indagata per stalking nei confronti della collega Elisabetta Sionis. La notizia è stata pubblicata da Repubblica e riguarda un procedimento in corso che coinvolge le due professioniste. La vicenda si svolge a Roma e riguarda un rapporto tra due esperte nel campo della criminologia e della psicologia forense.

Roma, 19 marzo 2026 -La criminologa Roberta Bruzzone è indagata per stalking, si legge sulle pagine di Repubblica, la vittima è la collega, psicologa forense, Elisabetta Sionis. L’inchiesta è condotta dalla Procura di Cagliari, dove Sionis è giudice del tribunale dei minorenni. Nella chiusura delle indagini il pm Gilberto Ganassi ha scritto che la persecuzione durava da anni e consisteva in allusioni sessuali, minacce, vessazioni e fotomontaggi postati sui social. Indagati anche i suoi collaboratori. Assieme alla criminologa sono indagati i suoi collaboratori Monica Demma, Giovanni Langella e Marzia Mosca (Conosciuta sul web come “Satanico”). Tra le prove ci sono le trascrizioni delle chat del gruppo mentre si metteva d’accordo su come perseguitare la rivale di Bruzzone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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